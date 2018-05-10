وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لـCNN: نريد من أمريكا توضيح الخطوات المقبلة مع إيران

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— قال اليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن بلاده تريد من أمريكا توضيح ما هي الخطوات المقبلة فيما يتعلق بكيفية تعاملها مع إيران في العديد من المسائل التي تتعدى إعادة فرض العقوبات.

الجبير لـCNN: سنحصل على قدرات نووية إذا فعلت إيران ذلك 1:07

جاء ذلك في مقابلة لبيرت مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "نقول للأمريكيين، حسنا، ستتعاملون مع الملف (إيران) كما تريدون، ولكننا نريد أن نبقى في حرية بطريقة تعاملنا، وأتوقع أن تجري محادثات مطولة حول هذا الشأن لأنه لا يوجد هناك ساذج سيقول إنه إذا قامت البنوك الأمريكية والنظام المالي الأمريكي بالقيان بأمر ما فلن يؤثر ذلك في مناطق أخرى."

وتابع قائلا: "ما نريده وهو ما عبر عنه وزير الخارجية (بوريس جونسون) مسبقا بأننا نريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن توضح كيف ستتعامل مع أمور أخرى حول إيران والتي تتعدى العقوبات وحسب، وعلى إيران أن تقوم بتغييرات من جانبها أيضا ولا يوجد شك في ذلك."