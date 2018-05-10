نتنياهو: إيران تجاوزت الخط الأحمر وضربتنا رسالة لنظام الأسد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن إيران تجاوزت "الخط الأحمر"، وأن الرد الإسرائيلي كان "مناسبا"، وذلك بعد إعلان بلاده عن قصف مواقع عسكرية إيرانية في سوريا واتهام إيران بقصف هضبة الجولان.

وقال نتنياهو، في كلمة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما واسعا للغاية على أهداف إيرانية في سوريا". وأضاف: "نتيجة لطريقة انتشار قواتنا دفاعيا وهجوميا، فشلت الخطوة الإيرانية، ولم يسقط صاروخ واحد داخل إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "نحن في خضم معركة مطولة وسياستنا واضحة: لن نسمح لإيران بترسيخ وجودها عسكريا في سوريا". واعتبر نتنياهو أن الضربات الإسرائيلية "رسالة لنظام الأسد"، قائلا: "عملياتنا ضد الأهداف الإيرانية في سوريا، ولكن إذا تحرك الجيش السوري ضدنا سوف نتحر ضده، وهذا ما حدث أمس، الجيش السوري أطلق صواريخ أرض- جو ضدنا ولذلك ضربناهم".

وطالب نتنياهو المجتمع الدولي بالتصدي لقوات "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا. واختتم نتنياهو كلمته قائلا: "أي أحد سيضربنا سنرد الضربة 7 مرات أقوى، وأي أحد يستعد لشن هجوم ضدنا سوف نهاجمه أولا. هذا ما فعلناه وهذا ما سوف نستمر في فعله".