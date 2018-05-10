وزير دفاع إسرائيل: الضربة استهدفت أغلب بنى إيران التحتية بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال افيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الضربة التي وجهها الجيش الإسرائيلي في سوريا، ليل الأربعاء استهدفت أغلب البنى التحتية الإيرانية هناك.

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ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "مكان" على لسان ليبرمان قوله: "جيش الدفاع أصاب الليلة الماضية البنى التحتية الإيرانية في سوريا بصورة شبه كاملة وأن على طهران أن تدرك أن إسرائيل سترد عليها الصاع صاعين والكيل كيلين."

وتابع قائلا: "خلافا للإيرانيين فان ليس لدى اسرائيل نوايا توسعية او نية لفرض حدود جديدة وانما من يحاول دائما التمدد وخلق ظروف جديدة فهي إيران،" مشيرا الى "أن الأخيرة تتصرف بهذا النحو ليس تجاه إسرائيل فحسب وانما تجاه اليمن ولبنان ودول في افريقيا."

وأضاف: "ليس لإسرائيل نزاع مع الشعب الإيراني قائلا انه يأمل في ان تتوقف التصريحات الصادرة من طهران حول ابادة إسرائيل.. النظام في طهران على الاستعداد بتضحية مستقبل الجيل الناشئ من اجل الايديلوجية المتطرفة والرغبة في التمدد وانه الان امام خيارين اما مواصلة خوض المغامرات في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى او بقائه على سدة الحكم."