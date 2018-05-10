الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الإسرائيلية بسوريا: 60 صاروخا خلال ساعتين

دبلي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، معلومات عن الضربة التي وجهها الجيش الإسرائيلي، ضد أهداف في سوريا، قائلا إن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت 60 صاروخا خلال ساعتين.

وأضافت الدفاع الروسية أن "28 مقاتلة إسرائيلية من طراز F-15 وF1s حيث اطلقت نحو 60 صاروخ ارض جو على أهداف مختلفة و10 صواريخ تكتيكية من طراز أرض- أرض أطلقت من إسرائيل."

ويذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قال إن الضربة دمرت أغلب البنى التحتية لإيران، مؤكدا على أنه وخلافا "للإيرانيين فان ليس لدى اسرائيل نوايا توسعية او نية لفرض حدود جديدة وانما من يحاول دائما التمدد وخلق ظروف جديدة فهي إيران،" مشيرا الى "أن طهران تتصرف بهذا النحو ليس تجاه إسرائيل فحسب وانما تجاه اليمن ولبنان ودول في افريقيا."