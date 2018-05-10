أقر بخسائر بشرية ومادية.. الجيش السوري: تصدينا لقسم كبير من صواريخ إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي السوري دمرت وتصدت لقسم كبير من صواريخ الجيش الإسرائيلي التي استهدفت، فجر الخميس، عددا من المواقع العسكرية، لكنه أقر في الوقت نفسه بسقوط قتلى ووجود خسائر مادية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن أن الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي استهدفت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا، متهما إيران بإطلاق صواريخ على هضبة الجولان، فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت 60 صاروخا على سوريا خلال ساعتين.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري، في بيان، إن "تصدي أبطالنا للعدوان الإسرائيلي الجديد يؤكد مرة جديدة يقظتهم وجاهزيتهم للدفاع عن عزة الوطن وسيادته ضد أي عدوان". وأضافت: "بكفاءة نوعية وجهوزية عالية، تمكنت منظومات دفاعنا الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية فجر اليوم والتي كانت تستهدف عددا من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه".

وتابعت بالقول إن "وصول القسم المتبقي من الصواريخ تسبب بارتقاء 3 شهداء وإصابة اثنين آخرين بجراح إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية"، مؤكدة على "جهوزية الجيش للتصدي لأي عدوان بكل مسؤولية وحزم".

واعتبرت القيادة العامة للجيش أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لن تؤدي إلا إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في مكافحة الإرهاب على كامل الأراضي السورية ومزيد من الإصرار على استمرار قواتنا المسلحة بالقيام بواجبها المقدس في الدفاع عن الوطن وأمن مواطنيه على الوجه الأكمل والقضاء على الإرهاب بمختلف مسمياته وأشكاله وأذرعه في الجمهورية العربية السورية".