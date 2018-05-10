خارجية أمريكا: نتابع ما يحدث في سقطرى اليمنية عن كثب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن بلادها تتابع عن كثب الأوضاع في جزيرة سقطرى اليمنية، لافتة إلى مشاركة بلادها لجميع الأطراف بغرض تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، حيث قالت نويرت: "تتابع الولايات المتحدة عن كثب الوضع في جزيرة سقطرى اليمنية وتشارك مع جميع الأطراف بغرض تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه، وكذلك للتشديد على الحاجة إلى تخفيف التصعيد وإجراء الحوار."

وتابعت قائلة: "الحوار السياسي ضروري لحكومة الجمهورية اليمنية لضمان سلامة سكانها وأمنهم في سقطرى وفي سائر أنحاء البلاد.. صنفت اليونسكو أرخبيل سقطرى كموقع للتراث العالمي. سبق أن عانى الشعب اليمني تراثه الثقافي والطبيعي الفريد من نوعه بشكل لا يوصف نتيجة للنزاع المستمر في اليمن."

وأضافت المتحدثة الأمريكية في بيانها: "لا يستطيع اليمن تحمل المزيد من الانقسامات، وتدعو الولايات المتحدة مختلف أطراف النزاع إلى التركيز على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتبنيها والعمل نحو هدف موحد يتمثل في جعل اليمن آمناً ومأموناً ومزدهراً."