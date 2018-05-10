أمريكا والإمارات تفرضان عقوبات على 9 أفراد وكيانات إيرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة الإماراتية، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة ضد 9 أفراد وكيانات إيرانية، مرتبطة بـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة الإيرانية "جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني". وأضافت أن العقوبات تستهدف شبكة تغيير عملات في إيران والإمارات تقوم بتحويل دولارات أمريكية لصالح فيلق القدس. ووجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الشكر للإمارات على دورها والتعاون الوثيق في هذا الأمر.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن إدراج 9 كيانات وأفراد إيرانيين للقائمة المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب. وأضافت أن "القرار يأتي ضمن حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".

وأوضحت أنه "تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات".