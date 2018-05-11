محلل الشؤون العسكرية بـCNN يوضح أهمية الضربة الإسرائيلية لإيران بسوريا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الكولونيل المتقاعد، سيدريك لايتون، محلل الشؤون العسكرية بشبكة CNN إن المواقع الإيرانية المستهدفة في الضربة التي وجهتها إسرائيل داخل سوريا، ليل الأربعاء، لها أهمية عملياتية ولوجستية عالية بالنسبة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح لايتون أن المواقع الإيرانية تتضمن مراكز قيادة وتحكم بالإضافة إلى مواقع لوجستية مهمة حول العاصمة السورية، دمشق، والتي تعتمد عليها إيران بعمليات الإمداد ضمن جهود المحافظة ودعم نظام بشار الأسد.

وتابع قائلا إن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت أيضا مواقع استخباراتية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وقوات القدس بالتحديد التي تسعى للسيطرة على المناطق القريبة من الحدود الإسرائيلية، لافتا إلى أن المثير للاهتمام هو خارطة المواقع المستهدفة التي نشرها الجيش الإسرائيلي والتي أظهرت مرتفعات الجولان على أنها تابعة لإسرائيل وهو الأمر الذي لا يعترف به المجتمع الدولي.

ويذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بين في تصريحات له، الخميس، أن الضربة الإسرائيلية أدت إلى تدمير أغلب البنى التحتية لإيران في سوريا، في حين كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت 60 صاروخا على مناطق مختلفة بسوريا خلال ساعتين في حين أطلقت 10 صواريخ تكتيكية من داخل إسرائيل.