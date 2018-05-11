فريد زكريا لـCNN: الأخبار الجيدة الوحيدة في المنطقة قادمة من العراق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN إن العراق خطى خطوات كبيرة لم تحظى بالتقدير المطلوب، وذلك بالنظر إلى حال البلاد قبل خمس سنوات والنظر إليها اليوم مع الاستعدادات للانتخابات.

وأوضح زكريا قائلا: "التوتر بالشرق الأوسط يظهر أنه في تزايد مستمر مع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني والضغط الذي تمارسه إسرائيل والحرب الأهلية المستمرة في سوريا واليمن، ولكن في الحقيقة هناك أخبار وحيدة جيدة في المنطقة لم تحظى بالاهتمام الكافي."

وتابع قائلا: "العراق ستخوض خامس انتخابات عامة في البلاد، السبت، منذ سقوط نظام صدام حسين، وسيجري ذلك في مرحلة استقرار غير معهودة بل وتفاؤل أيضا، قبل أربع سنوات ظهرت الأمور بصورة سوداوية حيث واجهت البلاد عددا من المخاطر الوجودية، فتنظيم داعش سيطر على ثلث البلاد والتوترات الطائفية وصلت ذروتها وبرز ملف الأكراد وأسعار النفط التي تعتبر الرافد الوحيد للاقتصاد العراقي بدأت بالهبوط."

وأضاف: "في تلك الأوقات كان المسؤولون الأمريكيون متشائمين من وضع العراق، واليوم، ومع وجود الانقسامات الطائفية بين العرب السنة والعرب والشيعة والأكراد، إلا أن هناك حالة صادمة من التفاؤل خصوصا بين السنة الذين همشوا منذ الاحتلال بالعام 2003 وصعود الغالبية التي تمثل الطائفة الشيعية."