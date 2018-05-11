خاتمي يهدد السعودية والإمارات والبحرين: زوالكم سيكون قبل أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شن خطيب جمعة طهران أحمد خاتمي، الجمعة، هجوما على الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، في ظل تصاعد التوتر إثر انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني والضربة الإسرائيلية لمواقع عسكرية إيرانية في سوريا.

وقال خاتمي إن القوات المسلحة الإيرانية "ستسوي تل أبيب وحيفا بالتراب إذا ارتكب الكيان الصهيوني حماقة ضد الجمهورية الإسلامية". وأضاف: "يجب تطوير اقتدار إيران الدفاعي، وأن نزيد من قدراتنا الصاروخية يوما بعد يوم بحيث لا يمكن للكيان الصهيوني أن يشعر بالراحة لحظة واحدة".

واعتبر خاتمي أن الاتحاد الأوروبي "لا يختلف عن أمريكا في نكث العهود". وقال إن "الاتفاق النووي أثبت أن التفاوض مع العدو لن يحل أي مشكلة فحسب بل سيزيد الأمر تعقيداً". وأضاف: "إذا لم يقدم الأوروبيون خلال عدة أسابيع ضمانا مكتوبا عن التزامهم بتعهداتهم لإيران، فإننا سننسحب من الاتفاق النووي".

ووجه خاتمي تهديدا للسعودية والإمارات والبحرين التي أعلنت تأييدها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، قائلا: "نقول لمعسكر حماة ترامب في المنطقة، وهي السعودية والبحرين والإمارات وأمين مجلس دول التعاون الخليجي، إنكم سجلتم عارا على أنفسكم بتعاونكم مع الكيان الصهيوني، ونحذركم بأنه إذا وقع واقعة في المنطقة فسيكون زوالكم قبل أمريكا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" ووكالة "مهر" الإيرانية.