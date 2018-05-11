جيش إسرائيل ينشر فيديو تدمير بطارية للدفاع الجوي السوري استهدفت مقاتلاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر افيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، مقطع فيديو يظهر عملية تدمير "بطارية للدفاع الجوي السوري" قامت بإطلاق مضاداتها صوب مقاتلات إسرائيلية خلال الضربات التي استهدفت سوريا في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

جاء ذلك في تدوينة لأدرعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "فيديو لحظة تدمير بطارية الدفاع الجوي السورية التي اطلقت مضادتها باتجاه مقاتلات سلاح الجو الليلة الماضية."

ويذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بين في تصريحات له، الخميس، أن الضربة الإسرائيلية أدت إلى تدمير أغلب البنى التحتية لإيران في سوريا، في حين كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت 60 صاروخا على مناطق مختلفة بسوريا خلال ساعتين في حين أطلقت 10 صواريخ تكتيكية من داخل إسرائيل.