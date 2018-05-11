شاهد.. الأمن العراقي يصوت في أول انتخابات برلمانية بعد دحر داعش

الأمن العراقي يصوت في الانتخابات البرلمانية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
أحداث أمنية بالعراقالجيش العراقيالحكومة العراقيةالشرطة العراقيةالعراق
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وسط إجراءات أمنية مشددة، يشارك نحو مليون عنصر من قوات الجيش والشرطة العراقية في التصويت في جميع أنحاء العراق.

وسط إجراءات أمنية مشددة، يشارك نحو مليون عنصر من قوات الجيش والشرطة العراقية في التصويت في جميع أنحاء العراق، في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش.

أحداث أمنية بالعراقالجيش العراقيالحكومة العراقيةالشرطة العراقيةالعراق