شاهد.. الأمن العراقي يصوت في أول انتخابات برلمانية بعد دحر داعش

وسط إجراءات أمنية مشددة، يشارك نحو مليون عنصر من قوات الجيش والشرطة العراقية في التصويت في جميع أنحاء العراق، في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش.