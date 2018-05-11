ليبرمان من الجولان للأسد: تخلص من الإيرانيين وقاسم سليماني

ليبرمان للأسد: تخلص من الإيرانيين وسليماني

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
الجولانبشار الأسدإيرانقاسم سليماني
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خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، للجولان، وجّه رسالة للرئيس السوري، بشار الأسد، بالتخلص من الإيرانيين.

الجولانبشار الأسدإيرانقاسم سليماني