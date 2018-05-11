ليبرمان من الجولان للأسد: تخلص من الإيرانيين وقاسم سليماني
ليبرمان للأسد: تخلص من الإيرانيين وسليماني
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
0:59
خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، للجولان، وجّه رسالة للرئيس السوري، بشار الأسد، بالتخلص من الإيرانيين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.