إيران تدين الضربة الإسرائيلية بسوريا: ذرائع مصطنعة بلا أساس وانتهاكا للسيادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدان بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ما وصفه بـ"الاعتداء" الإسرائيلي والضربة التي وجهتها ليل الأربعاء، في سوريا لافتا إلى أنها بلا أساس وأن الذرائع المقدمة "مصطنعة."

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية على لسان قاسمي قوله: "إن الاعتداء المستمر من قبل محتلي القدس على الاراضي السورية والانتهاك الصارخ لسيادة هذا البلد لاسيما خلال الايام الاخيرة، هو اجراء عدائي بالكامل ودليل واضح على الطبيعة السلطوية والمثيرة للحروب والكاذبة لهذا الكيان الذي لا يمكنه تحمل استقرار وامن المنطقة."

وتابع المتحدث الإيراني قائلا: "الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على الاراضي السورية والتي حدثت بذرائع مصطنعة ولا اساس لها، تعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية ووحدة الاراضي السورية وخطوة تتعارض مع جميع القوانين والمعايير الدولية، وان صمت الدول والمجتمع الدولي تجاه هكذا اجراءات وسلوكيات عدائية للكيان الصهيوني هي مشجع وضوء اخضر لهذا الكيان للاستمرار بتصرفاته العدائية."

ويذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قال في تصريح، الخميس، إن الضربة استهدفت أغلب البنى التحتية الإيرانية في سوريا، في حين كشفت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت 60 صاروخا على مواقع مختلفة خلال ساعتين.