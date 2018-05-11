البيت الأبيض مؤيدا الضربة الإسرائيلية بسوريا: الحرس الثوري الإيراني سيتحمل مسؤولية أفعاله

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض، عن تأييد الولايات المتحدة الأمريكية للضربات التي وجهتها إسرائيل في سوريا، مؤكدا على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد الصواريخ الإيرانية الموجهة نحوها داخل الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، ونص على أن "الولايات المتحدة تدين الهجمات الصاروخية الاستفزازية للنظام الإيراني القادمة من سوريا ضد المواطنين الإسرائيليين، ونؤيد بقوة حق إسرائيل في التصرف دفاعا عن النفس."

وأضاف البيان: "إن نشر النظام الإيراني للأنظمة الصاروخية والصواريخ الهجومية الموجهة ضد إسرائيل في سوريا هو تطور غير مقبول وخطير للغاية للشرق الأوسط بأكمله. كما يتحمل حرس الثورة الإسلامية الإيراني المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعاله المتهورة، ونحن ندعو الحرس الثوري الإيراني وعملائه المسلحين، بما في ذلك حزب الله، إلى عدم اتخاذ خطوات استفزازية أخرى."

وذكر البيان أن الولايات المتحدة تدعو جميع الدول إلى توضيح أن تصرفات النظام الإيراني تشكل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الدوليين."