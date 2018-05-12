البرادعي: حجم النزاع بين دول عربية وإيران وتركيا يحتم حوارا يجنبنا مواجهة مدمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إن حجم النزاعات التي تشهدها دول عربية وإيران وتركيا يحتم على حد تعبيره حوارا لتجنب ما وصفه بـ"كارثة مدمرة."

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الحروب تُفاقم الصراعات ولا تحلها (الحرب العراقية-الايرانية وحروب الخليج مثالاً).كلما تعقدت الصراعات إزدادت الحاجة للحوار( كوريا وأمريكا مثالاً) أعلم حجم النزاع بين دول عربية وإيران وتركيا وهذا فى رأيى يحتم مفاوضات مباشرة قد تجنبنا مواجهة مدمرة لحساب الغير .ماذا سنخسر من المحاولة؟"

تصريح البرادعي جاء مبنيا على تغريدة سابقة نشرها في مارس/ آذار الماضي، وقال فيها: "لدينا فى العالم العربى كارثة إنسانية بشعة وإستقطاب مدمر فيمابيننا وكذلك مع جيراننا. الكل يعلم أن الصراعات متشابكة وأن الإقتتال سيفاقم المأساة وأن لاحل سوى بالحوار .هل فكرنا أن نجلس جميعا معاً وأيضا مع تركيا وإيران ونطرح كافة الخلافات؟ دون ذلك هل لدينا رؤية تبعدنا عن حافة الهاوية؟"