إسرائيل تدمر نفقا شمال قطاع غزة وتغلق معبر كرم أبو سالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق شمال قطاع غزة مساء السبت، والذي يصل طوله إلى كيلو متر، ويبعد أمتارا قليلة عن السياج الفاصل عن معبر إيريز، وفقا للكولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي.

وقال كونريكوس، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "من المنطقي الآن القول إن حركة حماس تقتل قطاع غزة من خلال عملياتها الإرهابية، وبالتالي تهدد وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع."

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إغلاق معبر كرم أبو سالم الجمعة بعد مظاهرات شهدها المعبر، وهو المنفذ الوحيد لمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جهتها، قالت حماس في بيان صادر عنها إن الضربات الجوية الإسرائيلية على شمال قطاع غزة هي محاولات فاشلة لوقف مشاركة الفلسطينيين في مسيرات حق العودة لكسر الحصار يوم 14 مايو/ أيار الحالي.

وقد بدأ الفلسطينيون منذ نحو سبعة أسابيع بالمشاركة أسبوعيا كل جمعة فيما بات يعرف بـ"مسيرة حق العودة"، والتي يطالبون فيها بفك الحصار عن قطاع غزة، وحقهم بالعودة إلى الأراضي التي هجرت منها عائلاتهم.