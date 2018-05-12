العراق: إغلاق مراكز الاقتراع وإعادة فتح الأجواء أمام الطيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية إغلاق صناديق الاقتراع في جميع المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد وكافة المحافظات العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد وجه برفع الحظر عن حركة المركبات داخل البلاد، إلى جانب فتح الأجواء والمطارات العراقية أمام الطيران.

وكانت حركة الطيران والمرور قد توقفت في العراق لمدة 24 ساعة خلال توجه العراقيين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة تنظيم داعش العام الماضي.

وقد أعلنت عمليات بغداد نجاح الخطة الأمنية لحماية مراكز الاقتراع في العاصمة العراقية.

وبشكل عام، تمت الإشادة من قبل الأمم المتحدة بالمستوى الأمني الذي شهدته مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء العراق.