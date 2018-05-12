خامنئي يزور معرض طهران للكتاب.. فما هو الكتاب الذي لفت انتباهه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي الجمعة معرض طهران الدولي للكتاب، ويبدو أن كتابا واحدا استرعى انتباهه، ووقف ليتصفحه، وهو كتاب "النار والغضب" للكاتب مايكل وولف، والذي تناول فيه كواليس رئاسة دونالد ترامب.

والتقطت صور لخامنئي وهو يتصفح الكتاب، وقد بدا شديد الاهتمام بمحتوى الكتاب المترجم إلى الفارسية.

وقد شهد الأسبوع الماضي أزمة كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في أعقاب إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما أثار انتقادات واسعة.