كاميرا CNN ترصد المواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على حدود غزة

بكاميرا CNN.. مواجهات على حدود غزة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
إسرائيلالجيش الإسرائيليغزةقطاع غزة
1:05

كاميرا شبكتنا رصدت جانباً من المواجهات التي اندلعت في الأسبوع السابع من مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى".

قُتل فلسطيني وأصيب أكثر من 450 قرب السياج الأمني على الحدود بين غزة وإسرائيل وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

 

كاميرا CNN رصدت جانباً من المواجهات التي اندلعت في الأسبوع السابع من مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى".

إسرائيلالجيش الإسرائيليغزةقطاع غزة