كاميرا CNN ترصد المواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على حدود غزة

قُتل فلسطيني وأصيب أكثر من 450 قرب السياج الأمني على الحدود بين غزة وإسرائيل وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

كاميرا CNN رصدت جانباً من المواجهات التي اندلعت في الأسبوع السابع من مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى".