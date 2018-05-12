شارك رئيس الوزراء حيدر العبادي في الانتخابات النيابية وأدلى بصوته في أحد المراكز الانتخابية في مدينة بغداد.
شاهد.. العبادي يخضع للتفتيش قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية
شاهد.. العبادي يخضع للتفتيش قبل الإدلاء بصوته
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ3 دقائق.
1:01
يظهر في الفيديو الذي بثته قناة "العراقية" العبادي وهو يخضع للإجراءات الأمنية قبل الإدلاء بصوته.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.