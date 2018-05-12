شاهد.. العبادي يخضع للتفتيش قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية

شاهد.. العبادي يخضع للتفتيش قبل الإدلاء بصوته

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ3 دقائق.
الجيش العراقيالحكومة العراقيةالشرطة العراقيةالعراقالانتخابات البرلمانية العراقية
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يظهر في الفيديو الذي بثته قناة "العراقية" العبادي وهو يخضع للإجراءات الأمنية قبل الإدلاء بصوته.

شارك رئيس الوزراء حيدر العبادي في الانتخابات النيابية وأدلى بصوته في أحد المراكز الانتخابية في مدينة بغداد.

الجيش العراقيالحكومة العراقيةالشرطة العراقيةالعراقالانتخابات البرلمانية العراقية