الأمم المتحدة: سعداء برؤية نظام وأمان في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأمم المتحدة:سعداء برؤية أمن انتخابات العراق
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
1:04
هكذا تبدو أول انتخابات للبرلمان العراقي بعد هزيمة داعش في العام الماضي..
هكذا تبدو أول انتخابات للبرلمان العراقي بعد هزيمة داعش في العام الماضي..
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