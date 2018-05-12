الأمم المتحدة: سعداء برؤية نظام وأمان في الانتخابات البرلمانية العراقية 

الأمم المتحدة:سعداء برؤية أمن انتخابات العراق

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
الأمم المتحدةالبرلمان العراقيالانتخابات البرلمانية العراقيةالعراق
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هكذا تبدو أول انتخابات للبرلمان العراقي بعد هزيمة داعش في العام الماضي.. 

الأمم المتحدةالبرلمان العراقيالانتخابات البرلمانية العراقيةالعراق