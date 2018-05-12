سفير السعودية بمصر عن حضور ذكرى تأسيس إسرائيل: اعتقدت أن الإشاعات اذكى من ذلك بكثير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في مصر، على ما تناقلته وسائل إعلام حول حضوره حفلا في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة احتفالا بالذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل، مؤكدا على أن ذلك إشاعة.

جاء ذلك في تغريدة لنقلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "بِسْم الله نبدأ توثيق أول إشاعة منذ مباشرتي للعمل في القاهرة؛ السفير السعودي الجديد يحضر حفل السفارة الإسرائيلية بمناسبة ٧٠ عاما على التأسيس. المصدر (العربي الجديد) كنت اعتقد ان الإشاعات اذكى من ذلك بكثير، المؤسف ان تلتقط قناة أوروبية الاشاعة دون التثبت."

ويذكر أن المكتب الاعلامي للسفارة السعودية بمصر أكد في بيان "عدم صحة هذه الإشاعة جملة وتفصيلاً". وقال إن "مثل هذه الإشاعات مثيرة للشفقة والاستغراب، خصوصاً في ظل موقف المملكة العربية السعودية الثابت من القضية الفلسطينية".