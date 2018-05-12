خارجية أمريكا: تدشين السفارة في القدس بـ14 مايو بخضور فريدمان وإيفانكا ترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، عن تدشين سفارتها بالقدس في الـ14 من مايو/ أيار الجاري، لافتة إلى أن هذا الحدث سيترأسه السفير الأمريكي بإسرائيل، ديفيد فريدمان بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأمريكيين من بينهم ابنة ترامب إيفانكا، المستشارة في البيت الأبيض.

وقالت الخارجية في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "كما ذكر الرئيس في 6 ديسمبر/كانون الإول 2017، فإن الافتتاح التاريخي لسفارتنا يعترف بحقيقة أن القدس هي عاصمة إسرائيل ومقرّ حكومتها. وقبل سبعين عاماً، كانت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس هاري ترومان، أول دولة تعترف بدولة إسرائيل. إن نقل سفارتنا ليس خروجاً على التزامنا القوي بتسهيل اتفاق سلام دائم. بل هو شرط ضروري لذلك، فنحن لا نتخذ مواقف فيما يتعلّق بمسائل الوضع النهائي، بما في ذلك حدود السيادة الإسرائيلية في القدس، ولا فيما يخصّ حلّ قضية الحدود المتنازع عليها."

وأضاف البيان: "سوف تستمر القنصلية العامة في القدس في العمل كبعثة مستقلة، دون تغيير في صلاحياتها في مجال العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية. وتواصل الولايات المتحدة دعم الوضع الراهن فيما يتعلق بالحرم الشريف/جبل الهيكل، وهي ملتزمة بثبات بمواصلة السعي من أجل سلام دائم وشامل بين إسرائيل والفلسطينيين الذي يَعِد بمستقبل أكثر إشراقا للطرفين."