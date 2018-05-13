فريق كرة قدم إسرائيلي يغير اسمه ليحمل اسم الرئيس الأمريكي ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن فريق بيتار القدس لكرة القدم تغيير اسمه تيمنا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليصبح "بيتار ترامب القدس"، كلفتة شكر على "شجاعة الرئيس الأمريكي في قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس."

وعبر صفحته على فيسبوك، قال الفريق: "لسبعين عاما، كانت القدس بانتظار الاعتراف الدولي بها، حتى جاء الرئيس ترامب وقام بذلك، وهو ما يعد شجاعة منه. الرئيس ترامب أظهر شجاعة لا مثيل لها وحبا للشعب الإسرائيلي ولدولته."

ويعرف هذا الفريق بانتمائه لليمين المتطرف، إذ أنه لم يوقع أي تعاقد مع لاعبين فلسطينيين، كما أن مشجعيه عادة ما يهتفون هتافات معادية للعرب والفلسطينيين، وهو ما يسبب المشاكل والعقوبات للنادي.

ويحظى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشعبية كبيرة حاليا في إسرائيل، إذ تم تغيير أسماء العديد من المرافق لتحمل اسمه، ومنها حدائق، وشوارع ومحطات قطار قرب الحائط الغربي.