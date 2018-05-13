مستشار ترامب للأمن القومي: العقوبات على الشركات المتعاملة مع إيران أمر وارد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، إن إمكانية فرض عقوبات ثانوية على الشركات الأوروبية نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية حول برنامج إيران النووي.

وقال بولتون، خلال مقابلة مع الزميل جيك تابر في برنامجه "حال الأمة"، إن الكثير من الشركات ستدعم الولايات المتحدة الأمريكية في قرارها برغم الانتقادات التي وجهها قادة دول أوروبية للرئيس الأمريكي بعد انسحابه.

ولكن بولتون لم يستبعد فرض عقوبات على الشركات التي تستمر بعقد شراكات واتفاقيات تجارية مع إيران.

وأوضح بولتون بالقول إنه لا يعتقد أن إيران فكرت بشكل جدي يوما ما في التخلي عن برنامجها النووي.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال بولتون إن لدى كوريا الشمالية فرصة كبيرة لتصبح "دولة عادية"، تماما كما جارتها كوريا الجنوبية.

وحول استعدادات الرئيس الأمريكي للقاء نظيره الكوري الشمالي الشهر المقبل، قال بولتون: "الرئيس ترامب يستعد بشكل مكثف لهذا اللقاء، وقد أجرى اتصالات مع الرئيس الصيني الذي التقى بكيم أونغ جون مرتين."