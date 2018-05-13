دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر موقع السفارة الأمريكية في إسرائيل فيديو وصول الوفد الأمريكي الذي سيشارك في حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس الاثنين، وعلى رأس الوفد إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر.
وكان في استقبال الوفد الأمريكي في المطار السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.
وتقيم السفارة الأمريكية في إسرائيل حفل افتتاح مبناها في القدس الاثنين وسط إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع الجانب الفلسطيني.
{"author":"sayish","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"بالفيديو.. وصول إيفانكا ترامب وزوجها إلى اسرائيل لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/05/13","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.