بالفيديو.. وصول إيفانكا ترامب وزوجها إلى اسرائيل لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر موقع السفارة الأمريكية في إسرائيل فيديو وصول الوفد الأمريكي الذي سيشارك في حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس الاثنين، وعلى رأس الوفد إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر.

وكان في استقبال الوفد الأمريكي في المطار السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

وتقيم السفارة الأمريكية في إسرائيل حفل افتتاح مبناها في القدس الاثنين وسط إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع الجانب الفلسطيني.