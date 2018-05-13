ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي يطالب بإعادة إجراء الانتخابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالب ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي بإعادة الانتخابات التي جرت السبت، وتشكيل حكومة تصريف أعمال لحين توافر الظروف الملائمة لإعادة إجراء الانتخابات العراقية.

وقال الائتلاف، في بيان نشر عبر موقع إياد علاوي، إنه نظرا "لعزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين، إضافة إلى كون الحكومة الحالية ضعيفة ولا تحظى بالثقة المطلوبة، فإنه يجب إعادة إجراء الانتخابات.

كما عزا الائتلاف هذه المطالبات إلى "ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الالكتروني بعد ان اعتاد المواطن على اجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة."

ولا زال العراقيون بانتظار النتائج النهائية للانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 44.5 في المائة.