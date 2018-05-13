نتنياهو: أدعو كل دول العالم لنقل سفاراتها للقدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دول العالم إلى الاقتداء بالولايات المتحدة الأمريكية ونقل سفارات بلادها إلى القدس، "لأن ذلك يروج للسلام."

وقال نتنياهو، خلال حفل استقبال أقيم على شرف الوفد الأمريكي القادم لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس: "أدعوكم إلى نقل سفاراتكم لأن السلام يجب أن يبنى على الحقائق، وليس على الكذب. والحقيقة هنا هي أن القدس لطالما كانت عاصمة للشعب اليهودي لآلاف السنوات، وعاصمة لدولتنا منذ تأسيسها."

وشكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره بنقل السفارة إلى القدس، إلى جانب تقديم الشكر له مرة ثانية على الانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران.

وأضاف نتنياهو: "حينما قرر الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاقية، نحن نعلم أنه انسحب من اتفاقية خاسرة، لأنه يقوم بشيء إيجابي للمنطقة، وللولايات المتحدة الأمريكية، وللعالم."