"العليا" بالسعودية تدعو لتحري هلال رمضان الثلاثاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، الأحد، إلى تحري هلال شهر رمضان، الثلاثاء، وإبلاغ من يراه سواء بالعين المجردة أو بالمناظير أقرب محكمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيان المحكمة والذي جاء فيه: "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1439هـ.. وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة."

وأضاف بيان المحكمة: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين .. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين."