عباس تعقيبا على افتتاح السفارة: الله يستر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنكيس الأعلام في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثة أيام حدادا على القتلى في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ولمناسبة ذكرى يوم النكبة السبعين.

وقال عباس تعقيبا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس إن هذه السفارة هي بؤرة استيطانية أمريكية في القدس.

وأضاف عباس: "هذه أرض فلسطينية عاش فيها الكنعانيون، ومع ذلك يتحدثون عن أرض الآباء والأجداد."

وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني سيستمر في النضال حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقال عباس إن الفلسطينيين لن يقبلوا إلا وساطة دولية في مؤتمر دولي، ولن يوافقوا على وساطة أمريكية.

واختتم عباس كلمته أمام مجلس الوزراء بالرحمة على القتلى والدعوة للجرحى بالشفاء العاجل، وقال في نهاية حديثه: الله يستر!