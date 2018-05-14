الظواهري يدعو للجهاد: القدس وتل أبيب أيضا أرض إسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" إلى "الجهاد من أجل تحرير فلسطين"، قبيل الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية للقدس، وذلك في تسجيل صوتي منسوب إليه نشرته مؤسسة "السحاب" ونقله موقع "سايت" المتخصص في مراقبة المواقع المتطرفة، ولكن لم يتسن لـCNN التحقق من مصداقيته بشكل مستقل.

وقال الظواهري، في الحلقة التاسعة من "رسائل مختصرة لأمة منتصرة" التي جاءت بعنوان "تل أبيب أيضا أرض المسلمين"، إنه لا يوجه حديثه إلى "باعة فلسطين ولا الدول التي تدعي أنها حامية العقيدة أو المدافعة عن المسلمين حينما هم عملاء أعداء المسلمين".

وأضاف: "لكني أخاطب كل مسلم حر شريف، يجب أن نخوض معركة الوعي قبل معركة السلاح ويجب أن نتحرر من الأوهام ويجب ألا يختلط علينا العدو من الصديق ويجب أن ندرك مخططات الأعداء ولا نتراجع أمامها".

واعتبر الظواهري أن "كل دول العالم الإسلامي الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعترفت بإسرائيل بتوقيعها على ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على وحدة وسلامة أراضي كل دولة من دولها بما فيها إسرائيل". وقال: "أقام الكثير منهم العلاقات العلانية والسرية مع إسرائيل ورضوا بأن تكون تل أبيب والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، رغم أنها أيضا أرض إسلامية يحرم التفريط فيها لليهود".

وأضاف الظواهري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كان واضحا وصريحا وكشف الوجه الحقيقي للصليبية المعاصرة التي لا يجدي معها التراجع والمهادلة ولا يقاومها إلا الدعوة والجهاد". وتابع بالقول: "ما نحتاجه اليوم لتحرير فلسطين وسائر ديار المسلمين هو أن نكفر بذلك النظام الطاغوتي الدولي المجرم، وأن نتحد حول كلمة التوحيد وأن نخوض معركة الدعوة والجهاد كأمة واحدة على جبهات متعددة لا كجماعات متفرقة متراجعة أمام إملاءات أكابر المجرمين".