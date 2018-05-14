الإمارات تعلن تنفيذ "الرعد الأحمر" مع بدء عمليات عسكرية واسعة في الحديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، أن قواتها العاملة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن نفذت، فجر الأحد، عملية "الرعد الأحمر"، وهي عملية إغارة "برمائية نوعية وخاطفة" على أحد مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين في مديرية الفازة بمحافظة الحديدة.

وذكرت مجلة "درع الوطن"، الصادرة عن مديرية التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الإماراتية، أنه جرى خلال العملية "تدمير مركز القيادة والاستيلاء على عدد كبير من المعدات والوثائق التابعة للميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الحوثيين أثناء الاشتباك المباشر".

وأضافت أن "هذه العملية تأتي في إطار العمليات العسكرية الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لإسناد قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والتهامية التي تشن هجوما واسعا على الحوثيين في مديريتي الجراحي وزبيد بالساحل الغربي بإسناد كبير من قواتنا المسلحة".

وكان العميد الركن الإماراتي عبدالسلام الشحي، قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، أكد أن قوات التحالف العربي بدأت "عمليات عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه مدينة الحديدة وتواصل التقدم شمالا وذلك بالتزامن مع استمرار زخم العمليات غربي محافظة تعز وتطويرها في أكثر من اتجاه حتى تحقق أهدافها النهائية إلى جانب الاستعداد لتنفيذ عمليات نوعية ومفاجئة لا تتوقعها ميليشيات الحوثي الإرهابية".

وقال الشحي، لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن "ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تشهد انهيارات متتالية أمام زحف وتقدم قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية وتتساقط مواقعها تباعا وسط فرار جماعي لعناصرها من جبهات القتال تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم بعد السيطرة على مناطق استراتيجية وقطع خطوط إمداد التعزيزات عنهم".