محمد بن راشد يتوج صانع الأمل لعام 2018.. تعرفوا إلى مبادرته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، المصري محمود وحيد بلقب صانع الأمل للعام 2018، في حفل أقيم مساء الاثنين في الإمارة.



وتعنى مبادرة محمود وحيد بكبار السن المشردين في مصر، وتعمل في إطار مؤسسة تحمل اسم "معانا لإنقاذ إنسان".

ووصل خمسة مرشحين إلى القائمة النهائية، حصل كل واحد منهم على مبلغ مليون درهم كتشجيع لهم على مبادراتهم الإنسانية.

وأعلن خلال الحفل، الذي أحياه عدد من الفنانين العرب مثل محمد عساف وأحمد جمال، عن إطلاق أكاديمية صناع الأمل بمبلغ 50 مليون درهم.