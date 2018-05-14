صهر ترامب في افتتاح السفارة: الرئيس الأمريكي وعد وأوفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فرصة السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني باتت في متناول اليد، وإن على القدس أن تبقى مدينة تضم جميع الديانات مع بعضها البعض.

وشكر كوشنر الرئيس الأمريكي على جميع جهوده من أجل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مؤكدا أنه "عندما يقدم وعدا، فإنه يوفي به."

وتطرق كوشنر في كلمته إلى الموضوع الإيراني، فقال: "التصعيد الإيراني يهدد جميع مواطني المنطقة المحبين للسلام. من إسرائيل إلى الأردن إلى مصر وإلى السعودية، هناك قادة يحاربون من أجل تطور بلدانهم وتحقيق حياة أفضل لمواطنيهم. وفي مواجهة التهديدات المشتركة، ولتحقيق المصالح المشتركة، هناك فرصة حقيقية لتشكل تحالفات غير مسبوقة في المنطقة."

وانتقد كوشنر المظاهرات الأخيرة والتي لا تهدف إلا إلى العنف، والمشاركون فيها هم جزء من المشكلة وليسوا جزءا من الحل."

وكان كوشنر قد قاد عدة جهود أمريكية للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عملية السلام للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.