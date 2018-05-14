مقتل 37 فلسطينيا وإصابة المئات في مواجهات على حدود غزة مع إسرائيل

1:22

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 37 قتيلا وإصابة 500 آخرين إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، حيث يتظاهر آلاف الفلسطينيون ضمن "مسيرة العودة الكبرى"، وذلك بالتزامن مع احتفال إسرائيل بافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.