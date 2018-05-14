(CNN)-- فيديو يظهر لحظة افتتاح السفارة الأمريكية رسمياً في مدينة القدس، والكلمة التي ألقتها ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، لتدشين الافتتاح.
شاهد.. إيفانكا ترامب: نرحب بكم في السفارة الأمريكية بالقدس عاصمة إسرائيل
ابنة ترامب:نرحب بكم بسفارتنا بعاصمة إسرائيل
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
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الكلمة التي ألقتها ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، لتدشين الافتتاح.
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