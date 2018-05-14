نصر الله: الرد التالي على إسرائيل سيكون في قلب فلسطين المحتلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله إن 55 صاروخا أطلقت نحو الجولان الأسبوع الماضي ردا على العدوان الإسرائيلي على سوريا، محذرا إسرائيل من الإقدام على أي هجوم آخر لأن "الرد في المرة المقبلة سيكون في قلب فلسطين المحتلة."

وقال نصر الله، في كلمة بمناسبة السنوية الثانية لمصطفى بدر الدين، إن على إسرائيل أن تبدأ بحساب الأمور بشكل مختلف، لأنها لا يمكن أن تقوم بمثل هذا الهجوم من دون أي رد من جهتنا.

وفيما يتعلق بالموقف الخليجي من الهجوم الإسرائيلي، قال نصر الله إنه موقف "مخزي"، مؤكدا أننا اليوم أمام مرحلة جديدة في سوريا، فما حصل الأسبوع الماضي هو كسر للهيبة الإسرائيلية.

وتحدث نصر الله في كلمته عن ما يعرف بـ "صفقة القرن"، والتي تتضمن، وفقا لما قال نصر الله، الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وهو ما شهده العالم اليوم من الجانب الأمريكي، ولا عودة للاجئين إلى فلسطين، وأن تكون غزة هي الدولة الفلسطينية المقبلة، وأخيرا أن تعقد كل الدول العربية سلاما كاملا وشاملا مع إسرائيل.

وأضاف نصر الله: "ومن لم يلتزم بهذه البنود من الدول العربية ضمن صفقة القرن، فقد يكون معرضا لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية."

وعن الموضوع الإيراني، قال نصر الله إن البرنامج النووي ليس ما يهم الولايات المتحدة فقط، بل دعمها أيضا لحركات المقاومة في المنطقة.

وطالب نصر الله محور المقاومة بدولة وأحزابه بالتماسك أمام كل ما يجري.

وقال نصر الله إن المشروع الحالي في الشرق الأوسط له ثلاثة أضلع هي ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان، وسقوط أحدهم يزيل المشروع كله.