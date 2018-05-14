الولايات المتحدة تفتتح رسميا سفارتها في القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان رسميا افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وسط استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
ورحب فريدمان بالحضور ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته، ومحافظ مدينة القدس، وعدد من أعضاء الكنيست، إلى جانب ترحيبه بالوفد الأمريكي وعلى رأسه إيفانكا ترامب وزوجها، ووزير الخزانة الأمريكية، ونائب وزير الخارجية الأمريكية.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 37 شخصا، إضافة إلى أكثر من 500 جريح.
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