منظمة التحرير الفلسطينية: افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس "نكبة جديدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، افتتاح السفارة الأمريكية في القدس بأنه "نكبة جديدة" تحل بالشعب الفلسطيني، وبالعدالة الأممية، والشرعية الدولية، معتبرة أن هذا "الإجراء الأحادي" يدلل على سيطرة منطق "القوة والعنجهية وسحق كل ما هو قانوني وإنساني".

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، في بيان باسم المنظمة بمناسبة الذكرى السبعة لـ"نكبة فلسطين"، إن "النكبة بجميع مكوناتها العنصرية الإقصائية الإحلالية ما زالت مستمرة، فإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وبدعم ومشاركة من الولايات المتحدة تمعن في مواصلة ظلمها التاريخي، عبر ترسيخ مخططاتها المدروسة والمرتكزة على تهويد الحيز والمكان الفلسطيني، وسرقة الأرض، والتاريخ والرواية، والثقافة الفلسطينية".

وأضافت أن "ذكرى النكبة تأتي هذا العام وعاصمتنا المحتلة تتعرض لانتهاك قانوني، وأخلاقي، وسياسي، وسرقة متعمدة، ومقصودة للحقوق الفلسطينية المشروعة، والمكفولة بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، التي كفلت تجسيد قيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابعت بالقول إن "أشكال النكبة ومكوناتها تشمل جميع مكونات ومفاصل دولتنا الفلسطينية، فما تقوم به إسرائيل بدعم ومساندة من الإدارة الأمريكية ما هو إلا انعكاس واضح لقباحة الوجه العنصري الأصولي الصهيوني الإجرامي، القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري واستباحة الدم والأرض والمقومات والموارد والمقدسات الفلسطينية"، على حد تعبيرها.