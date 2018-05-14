قطر تدعو لاتفاق إقليمي جديد: دعوتنا للحوار ليست شيكا على بياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى اتفاق إقليمي جديد يضمن حماية الدول الكبرى والصغرى في المنطقة، مؤكدا أن دعوة قطر للحوار من أجل حل الأزمة الخليجية ليست "شيكا على بياض".

وقال محمد بن عبدالرحمن إن "قطر ترى وجوب أن يكون هناك اتفاق إقليمي جديد يضمن حماية الدول كبيرها وصغيرها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إضافة للتركيز على ترسيخ المبادئ الرامية لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية"، وذلك في كلمة له بجامعة قطر بعنوان "الأزمة الخليجية والتحولات السياسية في المنطقة".

واعتبر محمد بن عبدالرحمن أن "حصار قطر وما حدث على مستوى الخليج العربي يرجع إلى حدوث تحولات في سياسات دول الحصار غير مقبولة في الظروف الطبيعية... لذلك كان لا بد لتلك الدول من افتعال أزمة وعدو وهمي وهو بكل أسف دولة قطر بهدف تمرير تلك السياسات".

وقال إن "حصار قطر مرتبط برغبة دول الحصار في بسط نفوذها وفرض سياساتها على المنطقة، مضيفا أنه " قبل الحصار بأيام لم تكن هناك أزمة، ولذلك فإن ما حدث ليس بأزمة خليجية على قدر ما هو عداء للسياسات القطرية ما أدى لاختلاق أزمة مفتعلة".

وأعرب وزير خارجية قطر عن ترحيب بلاده بالوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، بالإضافة إلى أي جهود أخرى تصب في هذه الوساطة. لكنه قال إن "دعوة قطر للحوار سبيلا لحل الأزمة ليست شيكا على بياض ليتم فرض الشروط عليها، بل نحن مستعدون للحوار وبحث المخاوف وفقا للقانون الدولي، ودون المساس بسيادة قطر ومقدرات شعبها، ونرى هذه العوامل منطقية، ومتى ما قبلت بها دول الحصار فنحن موجودون".