البيت الأبيض يحمّل حماس مسؤولية مقتل عشرات الفلسطينيين في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال البيت الأبيض إن حماس تتحمل مسؤولية مقتل أكثر من 50 فلسطينيا الاثنين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض راج شاه إن البيت الأبيض على اطلاع بالتقارير حول أحداث العنف التي وقعت في غزة اليوم.

وأضاف شاه بالقول إن حركة حماس تشعل الأوضاع عبر القيام بعمليات "تستفز" الجيش الإسرائيلي، وأن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها."

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى الاثنين إلى 55 شخصا.