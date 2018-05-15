البحرين: إسقاط الجنسية عن 115 شخصا متهمين بقضية تشكيل تنظيم تابع لإيران

المنامة، البحرين (CNN) – أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين حكما في قضية تشكل جماعة إرهابية تعرف باسم "كتائب ذو الفقار"، أسقطت فيه الجنسية عن 115 شخصا، إضافة إلى إصدار أحكام أخرى بحق جميع المتهمين البالغ عددهم 138 شخصا.

وجاء في بيان المحكمة أنه صدر حكم بالسجن المؤبد 53 متهما، وبالسجن 15 عاما على ثلاثة متهمين، وبالسجن 10 سنوات على متهم، وبالسجن 7 سنوات على 15 متهما، وبالسجن 5 سنوات على 37 متهما، وبالسجن 3 سنوات على 6 متهمين، وبرأت المحكمة 23 متهما، كما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.

وفي هذا الصدد، قالت المحكمة إن التحقيقات أثبتت أن وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري، فقد تمكن التنظيم من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد ان تلقى أفراده تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات المتشددة والتي تقوم بأعمالها في البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم بإيران.