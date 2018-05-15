إردوغان ردا على نتنياهو: دولتك عنصرية ويداك ملطختان بدماء الفلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن الحرب الكلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب إردوغان لن تتوقف، فبعد مقتل أكثر من 60 فلسطينيا نتيجة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وصف إردوغان نتنياهو بأن يترأس دولة "فصل عنصري"، وأن "يديه ملطختان" بدماء الفلسطينيين.

وفي تغريدة أرسلها من حسابه الرسمي على تويتر، قال إردوغان إنه لا يمكن لنتنياهو إخفاء جرائمه عبر الهجوم على تركيا.

ونصح الرئيس التركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بقراءة الوصايا العشر إن أراد أن يتعلم درسا عن الإنسانية.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت تركيا طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة، وسط أنباء عن نية إسرائيل طرد القنصل التركي في تل أبيب كرد على ذلك.