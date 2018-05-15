مقتل رضيعة فلسطينية بسبب الغاز المسيل للدموع في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، في تصريح لـCNN، الثلاثاء، مقتل رضيعة فلسطينية تُدعى ليلى أنور الغندور إثر اختناقها بالغاز المسيل للدموع في غزة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ذكرت أن الرضيعة (8 شهور) توفيت في غزة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء نتيجة استنشاق غاز القنابل المسيلة للدموع التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على آلاف المتظاهرين الفلسطينيين خلال مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدد قتلى مواجهات الاثنين ارتفع إلى 59 قتيلا بينهم 7 أطفال بعد وفاة ليلى الغندور، قبل أن تذكر في خبر لاحق أن العدد ارتفع إلى 60 قتيلا بعد وفاة الشاب عمر أبو فول متأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات على الشريط الحدودي، التي تزامنت مع حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.