قائد الحرس الثوري: بعض دول المنطقة شريكة في الظلم الإسرائيلي والأمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، الثلاثاء، بعض الدول الإسلامية في المنطقة، التي وصفها بـ"الخائنة"، بأنها "شريكة في الظلم" الأمريكي والإسرائيلي ضد شعوب المنطقة.

وأشاد جعفري بمقاومة الشعب الفلسطيني، متوقعا أن يحقق الانتصار، واستنكر قتل عشرات المتظاهرين في غزة، الاثنين، الذي حدث بالتزامن مع احتفال إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وقال إن "شعوب المنطقة وعبر التّضحيات التي قدّموها تذوقوا لذة الانتصار والشعب الفلسطيني عبر هذه المقاومة التي يُبديها سيتذوق لذة الانتصار".

وأضاف جعفري أن "الدنيا مليئة بالظلم الذي ترتكبه أمريكا وإسرائيل. وبعض الدول الخائنة في المنطقة التي تدعي الإسلام هي أيضا شريكة في الظلم الأمريكي والصهيوني المرتكب بحق الشعوب المظلومة في المنطقة وهذا الأمر واضح لكل العالم"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري.

من جانبه، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت إن "أيدي أمريكا وإسرائيل ملطخة بدماء 59 شهيدًا فلسطينيًا والحكومة الإيرانية تُدين هذه الجرائم كما تُدين نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلافا لكل القرارات الدولية وتتوقع رد فعل من منظمة الأمم المتحدة تجاه تصرفات الكيان الصهيوني هذه".