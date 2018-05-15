في تطور للأحداث.. تبادل "طرد" السفراء بين تركيا وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طلبت إسرائيل من القنصل التركي في تل أبيب مغادرة أراضيها والعودة إلى تركيا للتشاور، وذلك ردا على طلب تركيا من السفير الإسرائيلي في أنقرة العودة إلى إسرائيل.

إلى جانب ذلك، جمدت إسرائيل الواردات التركية من المنتجات الزراعية، وفقا لما ذكره وزير الزراعة الإسرائيلي يوري آرييل.

وأضاف آرييل بالقول: "لن نضع يدنا بيد دولة تنظّر في الأخلاق، وهي في الحقيقة دولة منافقة."

وكانت وزارة الخارجية التركية قد ذكرت في بيان لها إنها طلبت من السفير الإسرائيلي في أنقرة العودة إلى إسرائيل لبعض الوقت، بعد أن كانت قد استدعت سفيريها في واشنطن وتل أبيب.