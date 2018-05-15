ما هو مشروع القرار الذي ستقدمه الكويت بشأن غزة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مندوب الكويت في مجلس الأمن، منصور عياد العتيبي، إن بلاده ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة "لحماية الفلسطينيين".

وقال العتيبي في تصريحات للصحفيين قبل بدء الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة: "نذكر جميعا الطلب الذي تقدم به أعضاء مجلس الأمن لبحث طلب الحماية. نحن لا نتحدث هنا عن قوات لحفظ السلام، فهناك أنواع أخرى من الحماية. ففي السابق، كانت هناك قوة في القدس، تألفت من قوات نرويجية."

وتابع العتيبي بالقول: "هذا النوع من الحماية يلزم إسرائيل بناء على اتفاقية جنيف بتقديم الحماية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، ولكنهم للأسف فشلوا في تحقيق ذلك، ولهذا نريد من مجلس الأمن التدخل بهذا الشأن."

وكان مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن قد قال إن نص القرار سيتم توزيعه الأربعاء على أعضاء مجلس الأمن، وسيتضمن طلبا لمجلس الأمن "لاستخدام كل ما هو متاح من أجل التدخل" وحماية الفلسطينيين.