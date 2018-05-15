ماذا يعني أن تكون بلا وطن؟ شاهد رأي فتاة مقدسية

(CNN)-- "أن تكون بلا جنسية هو أمر مرهق"، الفتاة الفلسطينية وطالبة جامعة جورج تاون المستقبلية ملاك أبو سعود أبدت رأيها عن الواقع القاسي لكيف يكون الأمر عندما تنشأ في القدس، وذلك في استمارة طلب الالتحاق للجامعة عندما كانت خياراتها لبلدها إما “إسرائيل” أو “الضفة الغربية” أو “أخرى“.