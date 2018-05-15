ماذا يعني أن تكون بلا وطن؟ شاهد رأي فتاة مقدسية

ماذا يعني أن تكون بلا وطن؟ شاهد رأي مقدسية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و58 دقيقة.
الأراضي الفلسطينيةالسلطة الوطنية الفلسطينيةالقضية الفلسطينيةالقدسإسرائيل
1:52

فتاة فلسطينية تبدي رأيها عن الواقع القاسي لكيف يكون الأمر عندما تنشأ في القدس.

(CNN)-- "أن تكون بلا جنسية هو أمر مرهق"، الفتاة الفلسطينية وطالبة جامعة جورج تاون المستقبلية ملاك أبو سعود أبدت رأيها عن الواقع القاسي لكيف يكون الأمر عندما تنشأ في القدس، وذلك في استمارة طلب الالتحاق للجامعة عندما كانت خياراتها لبلدها إما “إسرائيل” أو “الضفة الغربية” أو “أخرى“.

الأراضي الفلسطينيةالسلطة الوطنية الفلسطينيةالقضية الفلسطينيةالقدسإسرائيلدونالد ترامب