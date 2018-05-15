جلسة حول غزة.. أعضاء مجلس الأمن يقفون دقيقة صمت

(CNN)-- قبل بدء انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، وقف أعضاء المجلس والوفود المشاركة دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة.