جلسة حول غزة.. أعضاء مجلس الأمن يقفون دقيقة صمت

جلسة حول غزة.. مجلس الأمن يقف دقيقة صمت

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و18 دقيقة.
إسرائيلالجيش الإسرائيليغزةقطاع غزةمجلس الأمن الدولي
1:08

وقف أعضاء المجلس والوفود المشاركة دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة

(CNN)-- قبل بدء انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، وقف أعضاء المجلس والوفود المشاركة دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة.

إسرائيلالجيش الإسرائيليغزةقطاع غزةمجلس الأمن الدولي