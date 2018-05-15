(CNN)-- قبل بدء انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، وقف أعضاء المجلس والوفود المشاركة دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة.
جلسة حول غزة.. أعضاء مجلس الأمن يقفون دقيقة صمت
جلسة حول غزة.. مجلس الأمن يقف دقيقة صمت
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و18 دقيقة.
1:08
وقف أعضاء المجلس والوفود المشاركة دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.